Сенаторы призвали администрацию Джо Байдена поддержать Международный уголовный суд и поделиться доказательствами военных преступлений РФ.

Двухпартийная группа сенаторов призвала администрацию президента США Джо Байдена продолжать поддерживать международные расследования военных преступлений России.

Об этом говорится в письме сенаторов к президенту США Джо Байдену, пишет CNN. В нем законодатели заявили, что "приветствуют значительную помощь", которую администрация предоставила для документирования преступлений во время войны России в Украине.

Сенаторы отметили, что они признают роль Международного уголовного суда в расследовании таких инцидентов, и призвали администрацию Байдена поддержать МУС и поделиться доказательствами с прокурорами.

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"Прошлогодняя двухпартийная акция Конгресса по усилению этой поддержки была предпринята в сотрудничестве с вашей администрацией, чтобы сбалансировать все точки зрения на отношения США с МУС. Тем не менее, несколько месяцев спустя, когда МУС работает над возбуждением дел против российских чиновников, включая самого Путина, сообщается, что Соединенные Штаты еще не поделились ключевыми доказательствами, которые могли бы помочь в этом судебном преследовании", - говорится в письме.

Сенаторы подчеркнули, что поддержка международных расследований важна для того, чтобы "Путин и его окружение недвусмысленно знали о грядущей ответственности за их преступления".

Военные преступления России в Украине

На прошлой неделе Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и российского омбудсмена Марии Львовой-Беловой за принудительную депортацию украинских детей в Россию.

За день до объявления ордера Организация Объединенных Наций опубликовала отчет, в котором говорится, что Россия "совершила широкий спектр нарушений международного права в области прав человека и международного гуманитарного права" в Украине.

В отчете утверждается, что военные преступления, совершенные россиянами, включали "нападения на мирных жителей и инфраструктуру, связанную с энергетикой, умышленные убийства, незаконное заключение под стражу, пытки, изнасилования и другие формы сексуального насилия, а также незаконные перевозки и депортации детей".

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