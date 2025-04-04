Также они обязаны сообщать, когда китаянки сами ищут оношений с ними.

Американскому правительственному персоналу, который работает на территории Китая, запретили любые романтические или сексуальные отношения с гражданами Поднебесной. Об этом сообщает Associated Press (AP) со ссылкой на четыре осведомленных источника.

Новая политика распространяется на сотрудников дипломатических представительств США в материковом Китае, включая посольство в Пекине и консульства в Гуанчжоу, Шанхае, Шэньяне и Ухане, а также американское консульство в полуавтономной территории Гонконга. Правило также касается членов семей дипломатов, работающих в Китае.

Тем американским дипломатам, кто уже имеет личные связи с гражданами Китая, предложено либо разорвать эти отношения, либо уволиться с работы.

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По словам источников, эти правила были введены в действие в январе этого года послом США в Китае. Причем произошло это еще до официальной инаугурации Дональда Трампа.

Как отмечает AP, хотя некоторые агентства США уже имели строгие правила в отношении таких отношений, общая политика "небратания" не применялась со времен холодной войны. Поэтому за последние десятилетия было немало случаев, когда американские дипломаты в других странах заводили отношения с местными жителями и даже заключали брак с ними.

Прошлым летом "политику небратания" начали постепенно возвращать после того, как конгрессмены США в разговоре с американским послом в Китае выразили обеспокоенность относительно потенциального риска отношений дипломатов с китайцами. Первыми соответствующие инструкции получили охранники и другой вспомогательный персонал в дипучреждениях США в Китае. Теперь же это правило касается всех работников указанных учреждений и членов их семей.

AP отмечает, что разведывательные службы во всем мире давно используют привлекательных мужчин и женщин для получения конфиденциальной информации от госслужащих других стран. Поэтому Государственный департамент и другие государственные агентства США, которые имеют представительства в Китае, России, на Кубе и в других недружественных странах, уже давно требуют от работников таких представительств строгой отчетности относительно личных отношений с местными. Однако прямой запрет не применяли с конца холодной войны.

Китайская шпионская угроза

Как писал УНИАН, в последние годы США сталкиваются с многочисленными вызовами, связанными с деятельностью китайских шпионов на своей территории. Эти инциденты охватывают как традиционные методы сбора информации, так и использование современных технологий для слежки.

Так, в феврале 2023 года над территорией США был обнаружен китайский воздушный шар, который собирал разведданные с нескольких секретных военных объектов. Несмотря на усилия администрации Байдена заблокировать это, шар-шпион смог передать информацию в режиме реального времени в Пекин.

Американские официальные лица выразили обеспокоенность относительно возможного использования Китаем гигантских портовых кранов для шпионажа. Краны китайского производства, которые работают в американских портах, могут быть инструментами для сбора информации о грузах и логистических операциях.

По сообщениям западных СМИ, общая численность персонала китайских разведывательных служб, включая хакеров и аналитиков, составляет более полумиллиона человек. Это больше, чем в США. И значительно.

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