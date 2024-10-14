Число поддерживаемых китаем хакеров, по данным ФБР, как минимум в 50 раз превышает численность киберперсонала американского ведомства.

Китай создал армию гигантскую армию шпионов численностью в 600 тысяч человек. И разведывательные операции Пекина первышают по своим масштабом деятельность КГБ во временна Холодной Войны.

Как пишет The Wall Street Journal, китайские операции носят разный характер – от кибератак до научного и промышленного шпионажа. Не обходится и без подкупа политиков. И примечательно то, что у западных спецслужб нет ресурсов для противостояния китайской сети.

По данным западных разведок, сейчас Китай "построил" гигантскую армию шпионов, и бороьба с ними осложняется тем, что она проводит децентрализованные операции, пишет WSJ. Такие операции проводит множество ведомств и частных компаний. Методы, которыми они пользуются, выглядят бессистемно, так как действуют они в значительной степени автономно.

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В то же время число поддерживаемых китаем хакеров, по данным ФБР, как минимум в 50 раз превышает численность киберперсонала американского ведомства.

"Хакерская программа Китая превосходит по масштабам аналогичные программы всех остальных крупных государств вместе взятых", – заявил в начале года директор ФБР Кристофер Урэй.

В одном из европейских агентств говорят, что в китайских операциях по сбору разведданных и обеспечению безопасности могут участвовать до 600 000 человек.

Шпионаж на Западе

Евросоюз обеспокоен тем, что Китай может использовать для шпионажа автомобили китайского производства, поставленные на европейский рынок. Подключенный к интернету автомобиль "может регистрировать все, где он есть, и он также может передавать эти данные тем, кто имеет доступ к данным", заявила вице-президент Еврокомиссии по вопросам цифровизации и комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Ранее в СМИ сообщали, что российские шпионы могут следить за тренировками украинских военных в Британии. Солдат предупредили, что над британскими военными базами могут летать российские дроны с целью получения информации об украинских войсках.

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