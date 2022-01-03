Блинкен подчеркнул непоколебимую приверженность США трансатлантической безопасности

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с группой "Бухарестской девятки". Одной из тем разговора стала Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"Госсекретарь и министры иностранных дел обсудили дестабилизирующее военное строительство России вдоль границы Украины, необходимость единой, готовой и решительной позиции НАТО для коллективной защиты союзников, а также трансатлантическое сотрудничество по вопросам, представляющим взаимный интерес", - говорится в сообщении.

При этом Блинкен указал, что США продолжат консультации с трансатлантическими союзниками и партнерами, потому что Госдеп работает над деэскалацией.

Читайте такжеВторжение РФ в Украину только усилит НАТО - разведка США"Они также подчеркнули свою солидарность с Литвой перед лицом эскалации политического давления и экономического принуждения со стороны Китая. Секретарь подчеркнул непоколебимую приверженность Соединенных Штатов трансатлантической безопасности и Статье 5 НАТО", - отмечается в заявлении.

Напомним, что в "Бухарестскую девятку" входят Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Румыния, Чехия и Эстония.

Разговор Байдена и Зеленского

По результатам разговора Байдена и Зеленского пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США заверил главу Украинского государства, что Соединенные Штаты дадут решительный ответ, если Россия вновь осуществит вторжение в Украину.

Также Байден пообещал Зеленскому, что США будут соблюдать принцип "ничего об Украине без Украины" во время дипломатических встреч с представителями России на следующей неделе.

В свою очередь Зеленский в Twitter написал, что первый в новом году разговор с Баденом доказал особый характер отношений Украины и США.

Позже в Офисе президента Украины рассказали подробности телефонного разговора главы Украинского государства Владимира Зеленского и президента США Джозефа Байдена.

Ключевая тема переговоров – ситуация на востоке и границах Украины. Зеленский приветствовал активную роль США в ее урегулировании, отметив важность запланированных на январь 2022 международно-правовых мероприятий.

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