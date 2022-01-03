Боррель 4-6 января будет находиться в Украине с визитом.

Высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 4-6 января будет находиться в Украине с визитом по приглашению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, это будет уже третий его визит в Украину.

"Визит главы европейской дипломатии имеет целью засвидетельствовать поддержку нашего государства со стороны ЕС на фоне агрессивных действий Российской Федерации", - говорится в сообщении МИД.

5 января Кулеба и Боррель посетят линию разграничения в Луганской области. Это будет первая поездка высокого представителя ЕС на Донбасс с момента начала российской агрессии против Украины.

Они проведут переговоры, ключевыми темами которых станут сдерживание РФ от дальнейшей агрессии, в частности путем жестких экономических санкций, продвижение мирного урегулирования на основе уважения к независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины, воплощение гуманитарных проектов на Донбассе, поддержка дальнейших внутренних преобразований в нашем государстве.

Во время поездки на линию разграничения министр и высокий представитель ЕС пообщаются со СМИ.

Обострение на границе Украины и РФ

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.