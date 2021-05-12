Блинкен встретится с Лавровым / фото REUTERS
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров договорились встретиться "на полях" Арктического совета в Рейкьявике.
Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.
Там заявили, что Арктический совет в Рейкьявике будет заседать в четверг, 20 мая.
В МИД добавили, что "на полях" этой сессии Лавров и Блинкен рассмотрят ключевые вопросы "двусторонних отношений и международной повестки дня".
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Визит Блинкена в Киев
- 6 мая Госсекретарь США провел ряд встреч в Киеве. В частности, он пообщался с президентом, премьером, главой МИД и представителями общественности.
- По словам главы МИД Кулебы, Украина и США достигли важных договоренностей в вопросах безопасности.
- Сам Блинкен заявил, что реформам и борьбе с коррупцией в Украине мешает Россия, олигархи и влиятельные лица, преследующие собственные интересы.
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