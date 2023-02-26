Сегодня, 26 февраля, в Украине отмечают День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя.

Соединенные Штаты Америки никогда не признают российскую аннексию Крыма.

Об этом, как сообщает посольство США в Украине, заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс.

"Девять лет назад Россия вторглась в Украину и захватила Крым, что является явным нарушением международного права, суверенитета и территориальной целостности Украины. Соединенные Штаты приветствуют усилия Крымской платформы Украины в сосредоточении внимания мирового сообщества на продолжающейся оккупации Россией. Соединенные Штаты не признают и никогда не будут признавать попытку аннексии полуострова Россией. Крым - это Украина", - отметил Прайс.

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Сегодня, 26 февраля, в Украине отмечают День сопротивления оккупации АР Крым и города Севастополя. Президент Владимир Зеленский по этому поводу заявил, что украинский флаг вернется в каждый уголок Украины.

Аннексия украинских территорий

23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой давалась однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксировала следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

30 сентября 2022 года американские сенаторы подготовили закон о прекращении военной и экономической помощи странам, которые признают территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины частью территории России.

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