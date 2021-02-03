Пит Буттиджич назначен министром транспорта США / фото REUTERS
Сенат США впервые в истории утвердил открытого гея на пост министра.
Об этом сообщает CNN.
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Как сообщается, Сенат проголосовал за утверждение Пита Буттиджича на посту министра транспорта, что сделало его первым утвержденным министром - представителем ЛГБТ.
Пит Буттиджич будет руководить федеральным агентством со штатом в 55 тыс. сотрудников. Он будет курировать национальные авиалинии, шоссе и транспортные системы.
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