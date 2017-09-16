Макрон и Меркель призвали арабские страны снять блокаду Катара

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу, 15 сентября, призвали Саудовскую Аравию и ее союзников на Ближнем Востоке прекратить блокаду Катара, которая продолжается с июня этого года.

В пятницу эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани посетил Берлин и Париж, где встретился с лидерами ФРГ и Франции, пишет Deutsche Welle.

"Мы с беспокойством наблюдаем, что даже спустя сто дней после начала этого конфликта до сих пор не просматриваются никакие варианты его решения", - заявила Меркель после встречи с катарским лидером.

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Она подчеркнула, что Германия поддерживает посреднические усилия Кувейта и Соединенных Штатов Америки для решения катарской кризиса, однако отметила, что Берлин не намерен поддерживать ни одну из сторон конфликта.

После завершения визита в Берлин Аль Тани отправился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. После встречи лидер Франции призвал Саудовскую Аравию, Бахрейн, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в "скорейшего" снятие блокады против Катара.

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет 5 июня разорвали дипотношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. Позднее о разрыве дипотношений также заявили Мальдивы, Маврикий, Мавритания. Иордания и Джибути снизили уровень своих диппредставительств в Катаре. Сенегал, Нигер и Чад объявили об отзыве послов.