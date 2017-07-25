Генсек ООН призвал страны Персидского залива урегулировать конфликт с Катаром

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Бахрейн и Египет вступить в переговоры с Катаром и найти взаимоприемлемые пути выхода из дипломатического кризиса. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак, как пишет "Газета.ru".

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«Генеральный секретарь приветствует призыв эмира Катара к диалогу. Вкупе с шестью принципами, названными ранее министрами иностранных дел Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ и Бахрейна, эти заявления демонстрируют готовность сторон урегулировать разногласия через компромисс», — сказал он.

По словам Хака, глава ООН высоко ценит посреднические усилия Кувейта в урегулировании регионального кризиса и надеется на их продолжение.