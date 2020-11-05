Правозащитные группы обеспокоены тем, что линия может быть использована против тех, кто придерживается противоположных политических взглядов.

Полиция Гонконга запустила горячую линию, на которую жители могут сообщать о нарушении закона О национальной безопасности, введенного Пекином в начале этого года.

Об этом пишет BBC.

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Закон предусматривает уголовную ответственность за сепаратизм, подрывную деятельность и сговор с иностранными силами. Издание отмечает, что он заставил замолчать многих протестующих с тех пор, как вступил в силу.

Так, жители Гонконга могут отправлять изображения, аудио - и видеофайлы на горячую линию. В полиции уверяют, что люди не должны делиться личными данными и могут отправлять информацию через приложение для обмена сообщениями WeChat или электронную почту.

Правозащитные группы обеспокоены тем, что эта линия может быть использована против тех, кто придерживается противоположных политических взглядов.

Что известно об этом законе

Закон О национальной безопасности, принятый Пекином, предусматривает наказание за ряд правонарушений, среди которых сепаратизм, подрывная деятельность, терроризм и сговор с иностранной властью. Согласно новым правилам, демонстрация флага с символикой сторонников независимости Гонконга может быть расценена как преступление. Также нельзя призывать к независимости Тибета, Тайваня и других территорий, которые Пекин считает своими.

Нарушители закона могут быть заключенными пожизненно. Также благодаря новому закону китайские власти получили полномочия преследовать подозреваемых в этих преступлениях на территории Гонконга в обход местных властей и правоохранителей.

Принятие Пекином закона о национальной безопасности вызвало острую критику со стороны США, Великобритании и ЕС. На Западе считают этот шаг нарушением условий соглашения и ограничением автономии Гонконга.

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Автор: Людмила Жерновская