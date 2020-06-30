Китай единогласно поддержал скандальный закон о "национальной безопасности" Гонконга

За «акты раскола, подрывной деятельности» и т.п. будут наказывать пожизненным заключением.

Высший законодательный орган Пекина единогласно принял законопроект о так называемой «национальной безопасности» Гонконга.

Об этом сообщает The South China Morning Post.

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За «акты раскола, подрывной деятельности» и тому подобное будут наказывать пожизненным заключением.

По источникам СМИ, лишь некоторые делегаты из Гонконга видели собственными глазами проект закона до его принятия. Многие страны уже выразили свой протест из-за действий Китая ограничить автономию региона.

Ранее в Вашингтоне уже пригрозили санкциями Пекину за законопроект о нацбезопасности Гонконга. В самом же Китае заявили, что отношения двух стран находятся на грани "холодной войны".

Гонконг является отдельным административным регионом в составе Китая. Принцип "одна страна - две системы" был закреплен во время передачи в 1997 году бывшей британской колонии КНР. Он гарантирует населению административного региона свободы, которые не действуют в материковом Китае. Однако протестующие в Гонконге обвиняют правительство в Пекине во все большем ограничении гарантированных основных прав.

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