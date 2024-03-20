Россия во многих странах распространяет ложь, и надо не дать России разъединить мир.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак объяснил, почему важно как можно быстрее провести глобальный саммит мира с участием лидеров стран на основе украинской "Формулы мира".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ермак сказал на совместном брифинге с советником президента Соединенных Штатов Америки по национальной безопасности Джейком Салливаном в Киеве.

В частности, у Ермака спросили, не было бы уместнее отложить проведение саммита мира до того момента, когда очертания победы Украины станут более заметными. Руководителю ОП такая идея не понравилась.

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"Нет, не считаю, что надо отложить. Считаю, что надо использовать данный момент. Очень важно не дать России разъединить мир, чем она занимается. Именно Украина собирает мир. И очень важно не терять время. Для нас на войне время - это человеческие жизни. Это разрушение нашей страны. И это война, которая не заканчивается", - сказал Ермак

Руководитель ОП напомнил, что встреча советников по нацбезопасности в Давосе собрала 84 страны, и по его убеждению, количество этих стран растет.

"Это такая действительно ювелирная работа с каждой страной. Я могу вам сказать, что даже последний визит специального представителя Китая дает осторожную надежду на то, что Китай тоже будет принимать в этом участие", - подчеркнул Ермак и поблагодарил США за дипломатическую помощь.

По его словам, Украина на постоянном контакте со странами Глобального юга, ведь там распространяется много российских нарративов и много лжи о ситуации на фронте.

"Все эти вещи связаны между собой, потому что наши успехи на фронте и на дипломатическом фронте вместе именно должны дать тот результат, который так нужен Украине", - сказал Ермак.

Глобальный саммит мира

Как сообщал УНИАН, первый глобальный саммит мира на уровне лидеров стран состоится в Швейцарии без участия РФ. По словам президента Украины Владимира Зеленского, он надеется провести это мероприятие до конца весны. Он заявил, что Украина не хочет, чтобы ей навязывали любые форматы переговоров, любые формулы мира.

Глава государства подчеркнул, что инициатива может идти только от Украины, и впервые украинская сторона предложила Формулу мира в Индонезии в ноябре 2022 года. Формула состоит из десяти пунктов, среди которых речь идет о "восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка", "освобождении всех пленных и депортированных людей", "выводе российских войск и прекращении боевых действий" и т.д.

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