Сийярто резко отреагировал на заявления посла США о попустительстве Будапештом Москве.

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Соединенные Штаты Америки занимаются пропагандой войны, в то время как Будапешт продвигает идеологию мира.

Издание Telex передает слова венгерского высокопоставленного дипломата, раскритиковавшего американского посла в Венгрии Дэвида Прессмана. Он накануне выступил с критикой Будапешта в интервью агентству AFP.

В разговоре с журналистом Прессман подчеркнул, что венгерские власти замалчивают истинные причины войны в Украине, в то время как продвигают борьбу с "культурными войнами" и "левачеством".

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"В Венгрии, к сожалению, предпочитают говорить о фальшивой культурной войне, тогда как по соседству идет настоящая война, где тысячи людей погибают в агрессивной войне Владимира Путина. И дело не в левачестве. Дело – в России", - сказал дипломат.

Кроме этого Прессман и выступил с критикой самого Сийярто, который, по словам американца, пять раз посетил Москву за 14,5 месяцев полномасштабного вторжения России. Также посол обвинил венгра в распространении кремлевской дезинформации.

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Сийярто уже ответил на такие слова Прессмана. Глава венгерского МИД обвинил посла в "пропаганде войны" и подчеркнул, что Венгрия "хочет не войны, а мира".

"Мы понимаем, что американцы пытаются подтолкнуть нас к пропаганде войны, мы понимаем, что они пытаются подтолкнуть нас к лагерю войны, но мы принадлежим к лагерю мира", – подчеркнул Сийярто.

Споры Соединенных Штатов Америки и Венгрии: что известно

Посол США в Венгрии Дэвид Пресман в середине апреля 2023-го года заявил, что в Вашингтоне обеспокоены сближением Венгрии с Россией. Будапешт лично заинтересован в более тесных связях с Москвой.

Республиканцы и демократы готовили санкции против соратников премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Проект начали разрабатывать еще в 2022-м году.

В конце апреля Дэвид Прессман раскритиковал Венгрию за ее информационное попустительство России. В частности он отметил, что это цинично призывать Украину к прекращению огня, когда Путин просто может вывести войска.

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