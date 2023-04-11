Это уже третий визит Сийярто в Москву с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл в Москву для обсуждения поставок газа и нефти.

О визите глава венгерского МИД объявил в Facebook. Он заявил, что во время визита в российскую столицу обсудит вопросы поставок Венгрии газа, нефти и ядерного топлива. Он подчеркнул, что эти поставки важны для энергетической безопасности его страны.

Сийярто детализировал, что сначала проведет диалог с российским вице-премьером по вопросам энергетики Александром Новаком, а потом с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым.

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Примечательно, что это уже третий визит Сийярто в Москву с начала войны в Украине.

Позиция Венгрии относительно войны в Украине

Венгерские власти известны своей пророссийской позицией. Страна не раз блокировала введение пакетов санкций против России и добилась для себя исключения из санкций поставок энергоресурсов и ядерного топлива.

Осенью прошлого года Сийярто встретился в Нью-Йорке с российским коллегой Сергеем Лавровым и заявил ему, что не поддерживает санкций ЕС против РФ. И добавил, что власти Венгрии не хотят, чтобы венгерский народ платил за войну, к которой он не имеет никакого отношения.

А венгерский премьер-министр пошел еще дальше и заявил, что Украина не одержит победу над РФ и поэтому ей надо садиться за переговоры.

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