Отмечается, что работа над документом началась еще в 2022 году.

В США готовят санкции в отношении венгерских политиков, связанных с премьер-министром Виктором Орбаном. Проект закона начали разрабатывать еще в 2022 году.

Издание The Guardian пишет, что над законопроектом работают представители Республиканской и Демократических партий. Отмечается, что в документе будут фигурировать бывшие чиновники и сторонники правительства, в основном связанные с нынешнего премьера партией "Фидес".

Законопроект разрабатывается с прошлого года. Ожидается, что его представят уже Конгрессу в мае. По словам официальных лиц, знакомых с процессом разработки, он, вероятно, получит широкую поддержку.

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Орбан был близким политическим союзником Дональда Трампа, а "Фидес" поддерживает прочные связи с консерваторами США. На этой неделе просочившиеся документы Пентагона, основанные на разведывательных данных, сообщили, что премьер-министр Венгрии назвал США одним из трех главных противников своей партии.

В четверг Венгрия объявила, что планирует выйти из подконтрольного России Международного инвестиционного банка, на следующий день после того, как США ввели санкции против базирующегося в Будапеште учреждения, которое в Европе широко называют московским "троянским конем".

Казначейство также объявило о санкциях в отношении бывшего председателя правления МИБ Николая Косова и двух высокопоставленных чиновников Георгия Потапова и Имре Ласлоцки. Объявив о своем решении отозвать своих представителей из банка, Венгрия выразила разочарование давлением США.

"Мы признаем и понимаем, что представляем разные позиции, но мы не понимаем, почему необходимо оказывать давление на другие государства, чтобы они изменили свою позицию. Венгрия — это государство, поэтому с ней следует обращаться как с единым целым, а не как с колонией", - заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто

Днем ранее посол США Дэвид Прессман заявил, что, в отличие от других союзников по НАТО, правительство Венгрии проигнорировало предупреждения США о деятельности банка.

"Венгрия отвергла опасения правительства Соединенных Штатов относительно рисков, которые ее дальнейшее присутствие представляет для альянса. У нас есть опасения по поводу сохраняющегося стремления венгерских лидеров расширять и углублять связи с Российской Федерацией", - сказал Прессман

Позиция Венгрии по войне в Украине - последние новости

Правительство Венгрии во главе с нынешним премьер-министром Виктором Орбаном подыгрывает Российской Федерации даже после полномасштабного вторжения в Украину. Официальный Будапешт блокирует европейские санкции против России и запретил транзит вооружения для ВСУ через свою территорию.

Кроме того, глава венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто заявил, что Будапешт настаивает на прекращении огня и начале мирных переговоров по Украине. В то же время он добавил, что это не значит, что Венгрия согласна "подарить" РФ оккупированные ею украинские территории.

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