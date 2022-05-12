По мнению фон дер Ляйен, на карту мира сейчас поставлено нечто большее, чем просто будущее Украины.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Россию "прямой угрозой мировому порядку".

Об этом шла речь во время саммита ЕС-Япония в Токио.

Она заявила, что ЕС хочет играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Европейский Союз намерен взять на себя большую ответственность в регионе, чтобы делать все для "совместного процветания".

"Сегодня (Россия - ред.) является наиболее прямой угрозой мировому устройству. С варварской войной против Украины. И ее тревожный союз с Китаем и их призыв к "новым" - и очень произвольным - международным отношениям...", - высказалась фон дер Ляйен.

Она отметила, что Япония сейчас входит в основную группу стран, которые ввели жесткие санкции против России: "Как и Европейский Союз, Япония понимает, что поставлено на карту".

"Не только будущее Украины. Не только будущее Европы. Но и будущее мироустройства, основанного на правилах. Это делает еще более важным укрепление отношений между партнерами-единомышленниками", - отметила глава ЕК.

Как писал УНИАН, руководство правящей Социал-демократической партии Швеции 15 мая объявит позицию относительно вступления в Альянс. По данным СМИ, страна подаст заявку на присоединение к НАТО уже на следующей неделе.

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