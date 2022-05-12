Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала Россию "прямой угрозой мировому порядку".
Об этом шла речь во время саммита ЕС-Япония в Токио.
Она заявила, что ЕС хочет играть более активную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Европейский Союз намерен взять на себя большую ответственность в регионе, чтобы делать все для "совместного процветания".
"Сегодня (Россия - ред.) является наиболее прямой угрозой мировому устройству. С варварской войной против Украины. И ее тревожный союз с Китаем и их призыв к "новым" - и очень произвольным - международным отношениям...", - высказалась фон дер Ляйен.
Она отметила, что Япония сейчас входит в основную группу стран, которые ввели жесткие санкции против России: "Как и Европейский Союз, Япония понимает, что поставлено на карту".
"Не только будущее Украины. Не только будущее Европы. Но и будущее мироустройства, основанного на правилах. Это делает еще более важным укрепление отношений между партнерами-единомышленниками", - отметила глава ЕК.
Как писал УНИАН, руководство правящей Социал-демократической партии Швеции 15 мая объявит позицию относительно вступления в Альянс. По данным СМИ, страна подаст заявку на присоединение к НАТО уже на следующей неделе.