Ракета может стать главной угрозой для американского стелс-бомбардировщика B-21.

Китай провел испытания своей строго засекреченной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух", что можно считать первым официальным подтверждением существования такого оружия. Об этом сообщает The South China Morning Post.

Гиперзвуковая ракета прошла "экстремальные" испытания на термостойкость в специальной аэродинамической трубе, чтобы "соответствовать жестким стандартам Воздушных сил Китайской Народной Республики".

Отметим, что именно критический рост температур, способных вывести из строя ракету, чаще всего называют главной проблемой при создании гиперзвукового оружия.

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По мнению западных аналитиков, ракета может создать "беспрецедентную" угрозу самолетам США, в частности, малозаметным истребителям и бомбардировщикам.

Ранее сообщалось, что Китай разрабатывает зенитные ракеты с дальностью пуска до 2000 км.

Гиперзвуковое оружие - справка

Гиперзвуковым называют оружие, которое может совершать полет в атмосфере с гиперзвуковой скоростью (большей или равной 5М или 6000 км/ч) и маневрировать, используя аэродинамические силы.

Сегодня многие страны ведут исследования в этом направлении, однако пока говорить о конкретных результатах рано.

Ранее сообщалось, что США запустили "отмененную" гиперзвуковую ракету воздушного базирования. Пентагон не стал раскрывать технических деталей испытания и не заявил напрямую, что они прошли полностью успешно.

Что касается российских "гиперзвуковых" ракет (например, "Циркона"), то их можно считать таковыми лишь условно, ведь реальные характеристики разрекламированного "Циркона" существенно отличаются от заявленных самой РФ.

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