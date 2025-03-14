Будущий канцлер не видит препятствий для выделения средств.

Германия намерена выделить дополнительные 3 млрд евро в рамках военной помощи Украине. Такое заявление на пресс-конференции сделал будущий канцлер, лидер ХДС Фридрих Мерц, передает Tagesschau.

По его словам, пакет помощи должна одобрить Верхняя палата парламента. Мерц ожидает, что Бундесрат примет соответствующее решение уже 21 марта.

Уточняется, что увеличить помощь Украине договорились ХДС/ХСС, СДПГ и "Зеленые". По мнению Мерца, нынешний канцлер Германии Олаф Шольц согласится на выделение средств, как только будет одобрен финансовый пакет на оборону и инфраструктуру.

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"Я предполагаю, что решение будет принято не позднее следующей недели. Есть подтверждение", - подчеркнул Мерц, отметив, что проблем относительно выделения средств больше нет.

После победы на выборах, которые состоялись 23 февраля, лидер ХДС обещал, что решение о дополнительной помощи Украине будет обязательно принято.

Военная помощь Украине

Еще до парламентских выборов в Германии обсуждали возможность выделения 3 миллиардов евро для Украины. Однако тогда Олаф Шольц снял этот вопрос с повестки дня. Канцлер также говорил, что после окончания войны Украина должна иметь сильную армию, и именно на этом будут сосредоточены союзники ФРГ.

6 марта министр обороны Германии Борис Писториус подтверждал, что в Германии сформировали пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро. Он отмечал, что в 2025 году также будут поставлены дополнительные три системы IRIS-T, SLS и три IRIS-T SLM.

В то же время Канада впервые выделила от замороженных российских активов 2,5 миллиарда канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA, а 7 марта Киеву поступили 752 миллионов фунтов от Великобритании.

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