Средства будут направлены на приоритетные потребности государственного бюджета.

Украина получила 2,5 миллиарда канадских долларов (около 1,7 млрд долларов США) в рамках инициативы G7 ERA. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это первый транш от Канады, которая в целом выделила 5 миллиардов канадских долларов на Extraordinary Revenue Acceleration, что предусматривает предоставление Украине финансовых ресурсов за счет доходов от замороженных российских активов", - написал Шмыгаль в Telegram.

По его словам, указанные средства, обеспеченные доходами от замороженных российских активов, будут направлены на приоритетные потребности государственного бюджета.

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В Министерстве финансов напомнили, что механизм ERA объемом до 50 млрд долларов предусматривает направление Украине кредитных средств, которые будут погашаться и обслуживаться за счет будущих доходов, полученных от обездвиженных российских активов.

В целом вклад Канады в инициативу ERA достигает 5 млрд канадских долларов. Кредит предоставляется на 30 лет.

"Канада является надежным и непоколебимым партнером Украины. Благодарен за поддержку механизма ERA. Это справедливый и необходимый инструмент для привлечения России к финансовой ответственности за преступления в Украине. В 2025 году Канада председательствует в G7, и я рассчитываю на усиление нашего сотрудничества и сохранение фокуса внимания на потребностях Украины", - отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Доходы от замороженных активов РФ для Украины

7 марта в Украину поступили первые средства от Великобритании, обеспеченные доходами от замороженных российских активов. Наше государство получило 752 миллионов фунтов в рамках инициативы G7 ERA. Важно, что эти средства можно направить на укрепление украинской обороноспособности, в отличие от другой финансовой помощи от разных стран.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на Западе пока нет единства по вопросу ареста российских активов. По его словам, некоторые лидеры опасаются последствий ареста российских активов или для евро, или для банковской системы.

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