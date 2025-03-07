Сейчас перед немецкими властями стоит задача найти деньги на этот пакет военной помощи.

Германия сформировала пакет военной помощи Украине на сумму 3 млрд евро. В настоящее время обсуждается быстрое финансирование этого пакета.

Об этом сообщил министр обороны Борис Писториус. Он добавил, что его страна за этот год в целом по бюджету утвердила 4 млрд евро помощи.

"Если мы что-то объявили и выделили на это деньги, это будет выполнено. Кроме того, мы собрали пакет стоимостью около 3 млрд евро", - сказал министр.

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Он пояснил, что быстрое финансирование пакета на 3 млрд евро сейчас является предметом переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ.

"И я, конечно, решительно выступаю за то, чтобы найти быстрое решение, чтобы предоставить Украине необходимую дополнительную помощь", - сказал Писториус.

Он отметил, что Украина уже получила 3 ПТРК Patriot и 6 зенитно-ракетных комплексов IRiS-T SLM и SLS. В этом году будут поставлены еще три системы IRIS-T, SLS и три системы IRIS-T SLM.

"Если нам удастся найти деньги на 3-миллиардный пакет, мы планируем дальнейшие системы противовоздушной обороны, включая соответствующие ракеты, которые мы имеем и уже поставили, и это становится все более важным, особенно учитывая замораживание поставок, которое осуществили американцы", - сказал Писториус.

Кроме того, по словам Писториуса, в отношении артиллерии Германия уже смогла оснастить около двух батальонов. И здесь также будет возможность увеличить количество, если будет профинансирован пакет на сумму 3 млрд евро.

"Это позволит нам поставить дополнительные артиллерийские системы, такие как Panzerhaubitze 2000 или современную полностью автоматизированную гаубицу RCH 155, это касается боеприпасов 155-го калибра, которых мы поставили в Украину только в прошлом году 34 000 000 единиц", - сказал Писториус.

Помощь Германии

В Германии планируют выделить дополнительные 3 миллиарда евро на военную помощь Украине. Речь идет о деньгах, выделение которых блокировал Олаф Шольц.

Новый канцлер Фридрих Мерц предполагает что деньги, которые еще в прошлом году заморозил действующий канцлер, будут выделены быстро.

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