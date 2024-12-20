Канцлер не уточнил о каком именно комплексе IRIS-T идет речь - SLS или SLM.

В пятницу, 20 декабря, Германия отправила в Украину еще одну систему противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц на национальном брифинге по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.

"Сейчас поставляется еще одна система IRIS-T, я думаю, сегодня, а также Gepard SPAAG, которые мы продолжаем поставлять вместе со всеми боеприпасами, производство которых мы восстановили", - отметил он.

При этом канцлер не уточнил о каком именно комплексе IRIS-T идет речь - SLS или SLM.

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Германия усиливает систему ПВО Украины - что сообщалось

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что до конца года Украина получит от Германии еще одну систему IRIS-T и дополнительные пусковые установки для ЗРК Patriot.

По его словам, намерение передать Украине дополнительные системы ПВО подтвердил канцлер Олаф Шольф во время VII Украинско-немецкого экономического форума в Берлине. Это будет уже шестая система IRIS-T, которую получат Силы обороны.

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