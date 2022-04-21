Берлин ведет переговоры со странами ЕС и НАТО могут предоставить Украине тяжелое вооружение советского производства.

Германия не может поставлять в Украину тяжелое вооружение из запасов Бундесвера.

Об этом заявила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт, пишет Der Spiegel.

По ее словам, из-за этого Берлин ведет переговоры со странами ЕС и НАТО, которые могут предоставить Украине тяжелое вооружение советского производства.

"Речь идет о танках, о бронетранспортерах, о различных вариантах, которые могут предоставить отдельные страны. Сейчас мы ведем переговоры, и сейчас это происходит очень быстро", - сказала Ламбрехт.

На вопрос, когда именно Украина получит это тяжелое вооружение, министр обороны ответила, что речь идет о ближайших днях.

"Все военные эксперты уверены, что следующие две недели будут решающими в борьбе Украины с Россией, и мы должны поддерживать эту борьбу, чтобы ее можно было пройти, и поэтому она идет очень быстро", - отметила Ламбрехт.

Как сообщал УНИАН, сегодня стало известно, что по указанию Олафа Шольца Минобороны Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине. В частности, из него исчезли танки Leopard, БТР Puma и Marder, БТР Boxer, Fuch. Таким образом, список, поданный Украиной Германии с просьбой предоставить вооружение для борьбы с российскими оккупантами, сократился с 48 до 24 страниц.

Из-за отказа поставлять Украине тяжелое вооружение Олафу Шольцу может грозить отставка. В частности, недовольство решением канцлера нарастает внутри коалиции, а оппозиция уже на следующей неделе может запустить процедуру объявления недоверия Шольцу.

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