Для Германии все операции в космическом пространстве будут носить только оборонительный характер.

Бундесвер официально дал старт работе космического штаба, целью которого будет анализ спутниковой информации, отслеживание угроз и активности других стран в космосе.

Как сообщает Минобороны Германии, в церемонии приняла участие министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

"Наши гражданские и военные спутники — ресурсы, без которых не обойтись. Такая же ситуация будет справедлива не только в Германии, но и по всему миру. Космос более не является эксклюзивной территорией космонавтики",— заявила Крамп-Карренбауэр.

Она отметила, что для Германии все операции в космическом пространстве будут носить только оборонительный характер. "Другие страны показали, что могут действовать в космосе наступательно, чтобы снижать или уничтожать возможности других стран. Это не случай Германии и бундесвера, мы решительно это исключаем", - сказала министр.

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Аннегрет Крамп-Карренбауэр также сообщила, что безопасность в космосе тесно связана с вопросами кибер- и информационной безопасности, передает РИА Новости.

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Автор: Ирина Погорелая