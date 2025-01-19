По словам политика, партия имеет близость к нейтралитету, а не к России.

Лидер "Австрийской партии свободы" (FPÖ) Герберт Кикль, которая победила на парламентских выборах в стране, заявил, что его партия не близка к РФ. Об этом он сказал во время новогоднего собрания партии, передает Der Standard.

Известно, что на пророссийскость FPÖ указывают эксперты и другие партии Австрии, однако Кикль заверил:

"Нет никакой близости к России, а скорее есть близость к нейтралитету".

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По словам политика, его партия выступает за "прекращение бессмысленного кровопролития". Он добавил, что между Австрией и Россией возникли бы "мир и процветание", если бы между странами были экономические связи.

"Что касается политики Брюсселя в отношении Украины, он объяснил, что в ЕС должно быть хорошее, мирное и демократическое развитие - демократия не всегда означает консенсус. Он хотел бы, чтобы Брюссель вернулся к старым ценностям вместо бюрократии и "постепенного лишения полномочий стран-членов"", - цитирует Der Standard слова Кикля.

"Австралийская партия свободы" - что известно о политической силе

По данным открытых источников, это правопопулистская и национал-консервативная политическая партия Австрии. До 2014 года ее представители сотрудничали с Всеукраинским объединением "Свобода", однако после российской оккупации Крыма они перешли на сторону РФ.

Известно, что сотрудничество между "Австрийской партией свободы" и Россией началось еще в 2008 году. Уже в 2016 руководители партии подписали официальное соглашение о "кооперации и сотрудничестве" с "Единой Россией".

Герберт Кикль - последние новости

Ранее издание Bloomberg писало, что правительство Австрии может возглавить пророссийский политик. По информации издания, если Герберт Кикль станет главой правительства, это станет первым случаем, когда ультраправая партия возглавит Австрию после окончания Второй мировой войны.

Также известно, что политсила Кикля критиковала помощь Украине. Кроме того, сам политик хочет отмены санкций против РФ, утверждая, что они больше вредят Австрии чем россиянам.

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