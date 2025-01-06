Глава ультраправой Партии свободы получил мандат от президента Австрии на формирование правительства.

В Австрии глава ультраправой Партии свободы, которая в сентябре победила на парламентских выборах, Герберт Кикль получил мандат от президента Александра Ван дер Беллена на формирование правительства, что поставило лидера партии на шаг ближе к тому, чтобы стать канцлером, пишет Bloomberg.

Издание сообщает, что это произошло после того, как в воскресенье канцлер Карл Нехаммер, представитель консервативной Народной партии, не смог сформировать центристскую коалицию и ушел в отставку. Уже в понедельник Кикль встретился с президентом, чтобы обсудить формирование правительства.

Если Кикль станет главой правительства, это станет первым случаем, когда ультраправая партия возглавит Австрию после окончания Второй мировой войны, отмечает издание. И напоминает, что Партия свободы проводила предвыборную кампанию на пророссийской, антимигрантской и климатоскептической платформе.

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В материале Кикль назван "одним из наименее популярных политиков страны", однако, говорится, он сумел привести свою партию к вершине власти. Политик "агрессивно выступал против мандата на вакцину во время пандемии и поддерживал ультраправых активистов, которые пропагандировали массовую депортацию иммигрантов".

Также Кикль обещал сотрудничать с Виктором Орбаном - "противоречивым премьер-министром соседней Венгрии".

Издание отмечает, что после неудачи в создании коалиции временный преемник Нехаммера, секретарь Народной партии Кристиан Стокер быстро заявил, что готов обсуждать коалицию с Партией свободы. Хотя в течение десятилетий Народная партия пыталась держать Партию свободы на расстоянии. Предполагается, что это изменение является "признанием уменьшения общественной поддержки" Народной партии.

"Со вчерашнего дня ситуация другая. Этой стране сейчас нужно стабильное правительство, и мы не можем терять время на избирательные кампании", - цитирует издание Стокера, до недавнего времени резкого критика Партии свободы.

В то же время аналитик геополитических рисков в VE Insight в Вене Маркус Хоу отметил, что хотя шансы создания коалиции Партии свободы и Народной партии значительно выросли, но это не решено окончательно.

"Кикль держит большинство карт, и поэтому может позволить себе быть максималистом в своей переговорной позиции. Если переговоры потерпят неудачу, он может просто отступить и бороться на выборах, которые, по результатам опросов, принесут дальнейшие убедительные успехи для Партии свободы", - сказал Хоу.

Что известно о победе Партии свободы на выборах в Австрии

Как сообщал ранее УНИАН, в сентябре 2024 года на выборах в Австрии лидировала политсила, которая критиковала помощь Украине, - это Партия свободы во главе с Гербертом Киклем. Консервативная Народная партия оказалась на втором месте.

Лидер Народной партии теперь уже бывший канцлер Карл Нехаммер еще до выборов исключал создание коалиции с Киклем.

Президент Александр Ван дер Беллен выражал сомнения относительно победы Партии свободы из-за ее критики ЕС и неспособности осудить вторжение РФ в Украину. Президент намекал, что может помешать Киклю стать канцлером.

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