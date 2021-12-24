Альянс готов защищать своих союзников.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и министром обороны Великобритании Беном Уоллесом ситуацию с военным наращиванием России у украинских границ.

Об этом Столтенберг написал в своем Twitter.

"Провел разговор с Энтони Блинкеном, Анналеной Бербок и Беном Уоллесом, чтобы обсудить военное наращивание России в Украине и вокруг нее. Мы продолжаем оценивать последствия для нашей безопасности и будем делать все необходимое, чтобы обеспечить безопасность и защиту всех союзников НАТО, в то же время оставаясь открытыми для диалога", - говорится в заметке.

На сайте Госдепартамент США сообщил, что госсекретарь Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом "общую обеспокоенность по наращиванию Россией военных сил на границах Украины".

Они обсудили двусторонний подход НАТО к России, отметив, что Альянс готов к содержательному диалогу с Россией, но в то же время "сохраняет единство для защиты союзников".

Возможное наступление РФ

Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Кроме того, в соцсетях стали появляться видеоролики с эшелонами военной техники, в частности танками и ракетами, которые перевозят в южные и западные регионы России. По данным издания, в США и Европе на это обратили внимание после завершения российско-белорусских военных учений "Запад-2021".

В Министерстве обороны Украины тогда опровергли распространенную изданием The Washington Post информацию о наращивании Россией военной силы у украинской границы. Обнародованные в СМИ данные о перемещении войск РФ в Минобороны называли "элементом специальных информационно-психологических действий, которые по сути являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

Позднее издание Politico обнародовало свежие спутниковые фотографии, которые подтверждают сообщения о том, что Россия вновь сосредоточивает войска и военную технику на границе с Украиной.

Впоследствии руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times сообщил, что Россия сконцентрировала у границы с Украиной 92 тыс. военнослужащих и готовится к вторжению в конце января – начале февраля 2022 года.

Недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия разместила у границ Украины 115 тысяч военных.

По сообщению Financial Times Западная разведка предполагает "высокую вероятность дестабилизации" Украины со стороны России уже этой зимой.

Москва отрицает обвинения в подготовке нападения на Украину и наоборот указывает на активизацию сил НАТО у российских границ.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября выразил мнение, что эскалация со стороны России на границе со стороны поддерживаемых ею боевиков на Донбассе может произойти в любой день.