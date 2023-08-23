Организация Объединенных Наций начала инициативу по сбору 268 млн долларов для поддержки Украины во время отопительного сезона.
Об этом заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, отметив, что ООН вместе с партнерами начала инициативу с призывом собрать средства для оказания помощи 1,3 млн человек в зимние месяцы, сообщает Укринформ.
Дюжаррик отметил, что оккупанты нанесли серьезный ущерб инфраструктуре Украины, что подвергает миллионы людей чрезвычайному риску во время холодного времени года.
"Расчеты относительно потребностей в помощи основываются на опыте прошлой зимы, когда гуманитарные организации предоставили подобные услуги 2,2 млн человек и доставили более 4 тыс. генераторов в условиях острого энергетического кризиса", - пояснил Дюжаррик.
Представитель Генсека ООН подчеркнул, что этой зимой в ООН будут предоставлять приоритет аварийному ремонту домов на прифронтовых территориях.
"Приоритетными также считаются ремонтные работы в центрах для перемещенных лиц и финансовая помощь переселенцам, чтобы они могли оплачивать аренду жилья или коммунальные услуги. Гуманитарные организации будут помогать с ремонтом муниципальных систем отопления, добавил представитель Генсека", - отметил Дюжаррик.
Подготовка к зиме
По состоянию на август в подземные хранилища газа Украины уже закачали более 12,3 млрд кубов голубого топлива. До начала нынешнего отопительного сезона планируют накопить 14 млрд кубометров газа.
Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики, добыча и закачка газа в подземные хранилища происходят согласно наработанному графику. Кроме того, Украина наращивает темпы добычи.
По оценке специалистов, из-за нехватки оборудования и денег для ремонтов поврежденных объектов энергетики Украине не удастся восстановить устойчивость энергосистемы до уровня довоенного или, хотя бы, октября прошлого года.
Премьер Денис Шмыгаль заявил, что отопительный сезон в Украине будет сложным, правительство готовится к различным сценариям прохождения зимы.
4 августа в НКРЭКУ поперидили, что зима будет страшной. На тот момент в Украине не восстановили и 2% от разрушенной энергосистемы.