Расчеты относительно потребностей в помощи основываются на опыте прошлой зимы.

Организация Объединенных Наций начала инициативу по сбору 268 млн долларов для поддержки Украины во время отопительного сезона.

Об этом заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик, отметив, что ООН вместе с партнерами начала инициативу с призывом собрать средства для оказания помощи 1,3 млн человек в зимние месяцы, сообщает Укринформ.

Дюжаррик отметил, что оккупанты нанесли серьезный ущерб инфраструктуре Украины, что подвергает миллионы людей чрезвычайному риску во время холодного времени года.

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"Расчеты относительно потребностей в помощи основываются на опыте прошлой зимы, когда гуманитарные организации предоставили подобные услуги 2,2 млн человек и доставили более 4 тыс. генераторов в условиях острого энергетического кризиса", - пояснил Дюжаррик.

Представитель Генсека ООН подчеркнул, что этой зимой в ООН будут предоставлять приоритет аварийному ремонту домов на прифронтовых территориях.

"Приоритетными также считаются ремонтные работы в центрах для перемещенных лиц и финансовая помощь переселенцам, чтобы они могли оплачивать аренду жилья или коммунальные услуги. Гуманитарные организации будут помогать с ремонтом муниципальных систем отопления, добавил представитель Генсека", - отметил Дюжаррик.

Подготовка к зиме

По состоянию на август в подземные хранилища газа Украины уже закачали более 12,3 млрд кубов голубого топлива. До начала нынешнего отопительного сезона планируют накопить 14 млрд кубометров газа.

Как сообщила пресс-служба Министерства энергетики, добыча и закачка газа в подземные хранилища происходят согласно наработанному графику. Кроме того, Украина наращивает темпы добычи.

По оценке специалистов, из-за нехватки оборудования и денег для ремонтов поврежденных объектов энергетики Украине не удастся восстановить устойчивость энергосистемы до уровня довоенного или, хотя бы, октября прошлого года.

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что отопительный сезон в Украине будет сложным, правительство готовится к различным сценариям прохождения зимы.

4 августа в НКРЭКУ поперидили, что зима будет страшной. На тот момент в Украине не восстановили и 2% от разрушенной энергосистемы.

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