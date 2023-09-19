Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательных действий на Мелитопольском и бахмутском направлениях.

Оккупанты пытаются восстановить утраченные позиции возле Андреевки и Работиного, атакуют в районе Клещиевки и Марьинки. За сутки произошло более 30 боевых столкновений с российскими оккупантами.

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ по ситуации с российским вторжением отмечается, что Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Всего за прошедшие сутки произошло 35 боевых столкновений. Враг нанес 22 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Видео дня

Согласно сообщению, в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Бахмутском направлении силы обороны успешно отбили атаки противника в районе Клещиевки Донецкой области.

"Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия в районе южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - информирует Генштаб.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Марьинском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области.

"Здесь за прошедшие сутки враг совершил более 10 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. В то же время, на Авдеевском и Шахтерском направлениях Силы обороны удерживают инициативу, давят на врага и шаг за шагом отвоевывают нашу землю", - указано в сводке.

На Мелитопольском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Работиного Запорожской области, пытаясь восстановить утраченные позиции. Силы обороны продолжают держать оборону на занятых рубежах, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады обеспечения и наносят успешное поражение по тылам противника.

В зоне ответственности ОСУВ "Север" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы. Проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

В сводке Генштаб также отмечает, что Кремль продолжает отправлять военнослужащих из территориальных субъектов РФ во временно оккупированные территории нашего государства. Так, 15 сентября этого года во временно оккупированный город Джанкой АР Крым, на местный военный аэродром, прибыло около 100 военнослужащих срочной службы из Кабардино-Балкарской Республики РФ для усиления охраны и обороны указанного объекта.

Война в Украине - ситуация на фронте

15 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Андреевка Донецкой области была освобождена, а 17 сентября украинские защитники освободили от российских захватчиков населенный пункт Клещиевка Донецкой области.

По словам командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александра Сырского, украинские войска пробили линию обороны российских оккупантов возле Бахмута. По его словам, общая обстановка на восточном направлении остается сложной. Враг там не оставляет своих намерений по возобновлению наступательных действий на Купянском и Лиманском направлениях, к которым осуществляет активную подготовку.

Он отметил, что продолжаются ожесточенные бои в районе Бахмута. После потери на минувшей неделе населенных пунктов Андреевки и Клещиевки, враг проводит многочисленные контратаки с разных направлений, безуспешно пытаясь вернуть утраченные позиции, отметил команадувач.

Он пояснил, что эти, небольшие, на первый взгляд, населенные пункты, были важными элементами оборонительного рубежа врага, который протянулся от Бахмута до Горловки.

Кроме того, он сообщил, что в боях на Бахмутском направлении были разбиты и полностью потеряли боеспособность одни из наиболее подготовленных и лучших частей врага – 72 отдельная мотострелковая бригада, 31 и 83 отдельные десантно-штурмовые бригады.

Министерство обороны Великобритании свлей очередью информирует, что командование оккупационных войск Российской Федерации перебросило под Роботино тысячи десантников для усиления 58-й общевойсковой армии. Таким образом, как отмечается, Россия еще сильнее укрепила 58 общевойсковую армию, которая "оказалась в затруднительном положении, дополнительными Воздушно-десантными подразделениями на Ореховском направлении в Запорожской области". В частности, в общей сложности не менее пяти полков воздушно-десантных подразделений, привлеченных из 7-й и 76-й дивизий, теперь возможно сосредотачиваются в пределах нескольких километров от фронтового села Работино.

Вас также могут заинтересовать новости: