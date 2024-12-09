Мерц, отметил, что в Германии ведется достаточно противоречивая дискуссия о том, какое вооружение можно предоставлять.

Лидер немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц, который является кандидатом в будущие канцлеры Германии, высказался о поддержке предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Мерц заявил в Киеве в начале переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"В Германии мы имеем достаточно противоречивую дискуссию о том, какое вооружение можно предоставлять... В США и Франции уже есть другая позиция. Четко сейчас понятно, что речь идет только о военных целях в России (для поражения дальнобойными средствами - УНИАН). Наша позиция четкая - моя и нашей франкции. Мы хотим вашим Вооруженным силам предоставить возможность достигать военных баз, не гражданского населения, не инфраструктуры, но, чтобы вы могли достигать (с целью поражения - УНИАН) именно тех целей, с которых ведется война против вашей страны", - сказал он.

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Лидер немецкого Христианско-демократического союза отметил:

"Я несколько недель назад говорил в Бундестаге, что таким ограничением дальности вооружения мы вас заставляем воевать с одной рукой за спиной".

Мерц добавил, что позиция его партии относительно ракет Taurus неизменна.

"Мы должны делать все, чтобы Украина была в состоянии осуществлять свое право на самооборону и сделать все для скорейшего завершения войны", - сказал Мерц.

Он сказал, что в Германии продолжается очень интенсивная дискуссия относительно военной поддержки, но есть принципиальный консенсус, что военная поддержка будет предоставляться для того, чтобы как можно скорее завершить войну и чтобы в Украине снова воцарился мир.

"Никто из нас не хочет, чтобы эта война длилась дольше, чем нужно. Мы хотели бы как можно скорее завершить эту войну", - сказал Мерц.

В свою очередь, как сказал Зеленский, Украина рассчитывает на более сильные и решительные действия Германии, в том числе по НАТО.

"Очень рассчитываем на усиление дальнобойности Украины", - сказал Зеленский.

Визит Мерца в Киев - что известно

Напомним, что сегодня, 9 декабря, в Киев прибыл кандидат на пост канцлера Германии, лидер фракции ХДС Фридрих Мерц. Сразу по прибытии он заявил, что намерен подтвердить свою поддержку Украины в ее борьбе с Россией, а также "узнать текущее состояние обороны".

Он отметил, что только если Украина будет сильной, президент РФ Владимир Путин "будет готов участвовать в переговорах".

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