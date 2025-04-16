Олег Давыгора

Политик предупредил, что политические дебаты в его коалиции по отправке ракет Taurus остаются открытыми.

Германия может быть вынуждена отказаться от своего плана по отправке ракет Taurus в Украину, если она не получит одобрения Великобритании в ближайшее время, предупредил член нового правительства Берлина. Об этом пишет The Daily Telegraph.

Родерих Кизеветтер, высокопоставленный депутат от Христианско-демократической партии (ХДС), заявил, что борьба между его партией и ее партнером по коалиции, левоцентристскими социал-демократами (СДПГ), задерживает окончательное решение будущего канцлера Фридриха Мерца.

Но он предположил, что руководство Великобритании поможет выйти из тупика и оказать Мерцу необходимую поддержку для поставки мощной дальнобойной ракетной системы.

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"Поставка Taurus пока остается предметом спора... Я пока не вижу здесь консенсуса, особенно с учетом того, что стороны не договорились по ключевым вопросам политики безопасности в коалиционном соглашении. будущего канцлера. Я пока не вижу, чтобы Taurus были доставлены. Любое влияние руководства Великобритании, чтобы наконец убедить Германию доставить Taurus, может помочь и будет весьма приветствоваться", - сказал Кизеветтер.

Политик предупредил, что политические дебаты в его коалиции по отправке ракет Taurus остаются открытыми, и что в партии СДПГ все еще есть сопротивление. Он добавил:

"Вопрос для СДПГ заключается в том, готова ли она дистанцироваться от тактики проволочек и умиротворения при Шольце, чтобы проложить путь к большей ответственности Германии в европейской внешней политике и политике безопасности".

Кизеветтер утверждает, что отказ правительства Шольца отправить систему Taurus в конечном итоге придал смелости Владимиру Путину - ошибка, которую это новое правительство может быть обречено повторить.

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"Задержка и блокирование поставки этой системы канцлером Шольцем были серьезной ошибкой и фактическим невыполнением задачи по оказанию помощи, что ослабило европейскую безопасность и привело к большему количеству жертв на Украине", - сказал он.

По его словам, важно, чтобы Мерц приказал осуществить поставку немедленно и, по возможности, без ультиматумов или предварительных условий.

Ракеты Taurus для Украины - детали

Мерц предположил на этой неделе, что Германия наконец-то готова отправить ракеты Taurus в Киев. Его заявление немедленно вызвало раскол с левоцентристской партией СДПГ, которая заявила, что есть "много веских аргументов" против отправки Taurus в Украину.

Заявление Мерца было широко воспринято как знак того, что Германия будет гораздо жестче относиться к России под его руководством, чем при Олафе Шольце.

Борис Писториус из СДПГ, который, как ожидается, останется министром обороны в новой коалиции ХДС-СДПГ, заявил, что аргумент против отправки ракет Taurus основан на конфиденциальных соображениях национальной безопасности.

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