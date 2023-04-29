Визовый центр буде взымать дополнительную плату с граждан РФ.

Гражданам Российской Федерации придется раскошелиться. Визовый центр Франции ввел для них предоплату при записи на прием.

"Для подачи документов в визовый Центр VFS Global необходимо заранее записаться. Перед тем, как записаться на прием, нужно заполнить анкету на визу онлайн на официальном французском сайте France-Visas", - говорится в сообщении VFS Global.

Отмечается, что теперь при оформлении записи россиянам необходимо оплатить 35,5 евро.

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Визовые санкции для россиян – что известно

12 сентября 2022 года Европейский союз временно остановил действие упрощенного визового режима с Российской Федерацией. В связи с этим сервисный сбор до 80 евро, а срок рассмотрения анкет увеличился до 45 дней.

При этом ряд страны Евросоюза перестали выдавать шенгенские визы россиянам, среди них Финляндия, Чехия, Литва, Эстония, Латвия и Польша.

17 октябя 2022 года стало известно, что власти Германии ужесточили визовые ограничения для граждан России. Теперь необходимо будет предоставить выписку из банка, работающего в Европейском союзе, в качестве финансовой гарантии. Так, при подаче заявки на визу гражданин России должен подтвердить, что у него достаточно средств для пребывания в Шенгенской зоне.

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