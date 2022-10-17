Заявитель должен предоставить финансовые гарантии.

Власти Германии ужесточили визовые ограничения для граждан Российской Федерации. Теперь необходимо предоставить выписку из банка, работающего в Европейском союзе, в качестве финансовой гарантии.

Об этом сообщает VisaMetric.

Отмечается, что при подаче заявки на визу гражданин России должен подтвердить, что у него достаточно средств для пребывания в Шенгенской зоне.

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"К рассмотрению могут быть приняты только актуальные выписки, выданные на имя заявителя из поддающегося проверке банка, действующего в странах-членах ЕС. Документ должен включать информацию о текущей сумме денежных средств на счетах. Заявитель должен предоставить соответствующие выписки из банковского счета за последние три месяца", - указано в требованиях для выдачи визы.

Данное требование касается выдачи всех видов виз.

Визы для россиян – что известно

Девять стран Европы, а именно - Латвия, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды, - больше не принимают от граждан России документы на оформление туристических виз.

12 сентября вступило в силу решение Совета Евросоюза о полном прекращении соглашения об упрощенном визовом режиме с Российской Федерацией.

Таким образом, визовый сбор для граждан РФ увеличился с 35 евро до 80 евро и увеличение сроков оформления виз. Также им придется при оформлении визы предоставлять больше дополнительных документов, а многократные визы будут выдавать гораздо реже.

В то же время страны Балтии и Польша приняли решение закрыть въезд российским туристам. Поэтому уже с 19 сентября граждане РФ с шенгенскими визами не смогут попасть в Эстонию, Латвию, Литву и Польшу.

По данным пограничной службы Литвы, за первую неделю работы новых правил выдачи виз для граждан России в странах Балтии 153 россиянам отказали во въезде в Литву, 48 - в Латвию и 155 - в Эстонию.

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