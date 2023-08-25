В последнее время Пригожин находился в постоянной борьбе с российским государством.

Во время своей последней поездки в Африку Евгений Пригожин пытался спасти свою военно-коммерческую империю от российского ГРУ, которое пытается перебрать на себя роль "Группы Вагнера" на континенте. Об этом пишет Financial Times.

За два дня до своей смерти Пригожин опубликовал видео, записанное где-то в Африке, предположительно в Республике Мали. В нем он в частности пообещал сделать Африку еще более свободной.

Июньский мятеж поставил под сомнение способность Пригожина быть неофициальным эмиссаром России на континенте. Поскольку большинство боевых сил ЧВК "Вагнера" в Украине либо присоединились к Министерству обороны РФ, либо уехали домой. По словам источника Financial Times, у Пригожина остался лишь небольшой контингент, который он планировал базировать в Центральноафриканской Республике.

Видео дня

"Они позволили ему везти в Африку сколько угодно людей. Около 1000 вызвались, и 500 уже передислоцировались. Поэтому они начинали сначала, и если бы [Пригожин] выжил, он бы придумал какой-то способ в конце концов снова встать перед Путиным и сказать: "Посмотрите, что я сделал в Африке", - рассказал журналистам его давний знакомый.

Люди, осведомленные о ситуации, рассказали, что поездка Пригожина в Африку на этой неделе, возможно, была вызвана желанием помешать ГРУ, службе внешней разведки российской армии, взять под контроль его операции.

На этой неделе высокопоставленная делегация российской армии, включая заместителя министра обороны Юнус-Бека Евкурова, как раз посетила Ливию, чтобы встретиться с Халифом Хафтаром, прокремлевским лидером Ливийской национальной армии, контролирующим восток страны.

Наемники Вагнера сражались вместе с войсками Хафтара с момента его неудачной попытки захватить столицу в 2019 году. Бойцы Вагнера остаются в североафриканской стране, где обучают людей Хафтара системам вооружения.

Но даже если российская армия действительно взяла на себя операции Вагнера, она вряд ли сможет полностью воспроизвести свои операции под руководством Пригожина, сказал один из собеседников издания, близкий к российскому Министерству обороны.

Смерть Пригожина - последние новости

Как ранее писал УНИАН, Евгения Пригожина могли ликвидировать именно потому, что он представлял длительную угрозу для правящего режима в России. Некоторые источники утверждают, что "начальник" боялся появления Пригожина в качестве кандидата на выборах.

Разведка Британии предполагает, что смерть Пригожина окажет глубокое дестабилизирующее влияние на "вагнеровцев". В частности его личные характерные черты гиперактивности, исключительной дерзости, направленности на результат и чрезмерной жестокости влияли на "вагнеровцев", и маловероятно, что преемник может с ними сравниться.

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