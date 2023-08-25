По мнению действующего чиновника российского правительства, решение о ликвидации Пригожина могло быть принято на уровне эмоций.

Евгений Пригожин стал для правящего режима в России настоящей внутренней угрозой, а за его уничтожением последует расформирование ЧВК "Вагнер", рассказали изданию The Moscow Times источники, близкие к российским властям.

"Я не верю в военный след Украины, как и Запада, в его гибели. У Пригожина была грамотно выстроена безопасность. Это дебильное решение нашей власти, принятое еще и во время войны", - сказал действующий чиновник российского правительства, ранее служивший в силовых структурах.

По его мнению, решение о ликвидации Пригожина могло быть принято на уровне эмоций: "Думаю, все же "начальник" боялся, что Пригожин каким-то чудом всплывет на выборах. Сам я в это не верю. Но кто знает, что в голове у царя?"

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Кремль не сможет сохранить ЧВК "Вагнер" в ее нынешнем виде, уверены двое собеседников в российской власти. Сила "Вагнера" - в сочетании опытных военных подразделений, прошедших боевые действия в Украине, Африке и на Ближнем Востоке, и мощной сети информационных ресурсов, сотен политических технологов, а также неформальных договоренностей с военизированными подразделениями.

"Просто перехватить у Пригожина управление его структурами, где все было завязано на его фигуру, харизму, пробивной характер и систему личных договоренностей, не удастся. Даже несмотря на то, что в Африке его считали человеком Кремля", - сказал человек, побывавший в нескольких командировках в составе "Вагнера".

При этом в Кремле полагают, что после ликвидации Пригожина существует риск нового военного мятежа, и российские спецслужбы работают над его недопущением, отмечает чиновник российского правительства.

"Сейчас все стараются держаться на максимально большом расстоянии от любых историй и проектов, связанных с главой ЧВК "Вагнер". Особенно те, кто имел хоть какое-то отношение к ЧВК и Пригожину. Последствия случившегося могут ударить по многим фигурам внутри государственной системы", - заключает другой российский чиновник.

Убийтсво Пригожина - последние новости

Александр Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин никогда не просил у него гарантий безопасности для себя, а Владимир Путин непричастен к крушению самолета Пригожина.

Звучащие на Западе спекуляции о том, что к крушению самолета Евгения Пригожина причастны Кремль и лично Владимир Путин, являются "абсолютной ложью". Об этом на брифинге в пятницу заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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