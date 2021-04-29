Следователи изъяли электронные устройства Руди Джулиани.

ФБР провело обыски в квартире и офисе экс-адвоката Дональда Трампа и бывшего мэра Нью-Йорка Руди Джулиани.

Обыски прошли в Нью-Йорке по делу о его деловых связях с Украиной, пишут The Guardian и BBC.

По данным The Times следователи изъяли электронные устройства Джулиани.

Факт обыска подтвердил его адвокат Роберт Костелло, но официально власти о них не сообщают.

Что этому предшествовало

Руди Джулиани уже несколько лет находится под следствием по его деловых отношений в Украине. Ему не были предъявлены обвинения, сам он отрицал, что совершал правонарушения и называл расследование "чисто политическим преследованием".

Главным образом американских прокуроров интересует, кто и как в Украине помогал Джулиани искать компромат на политических оппонентов Трампа во время последней президентской кампании, прежде всего против действующего президента Джо Байдена.

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Автор: Олег Давыгора