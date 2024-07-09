Сейчас Польша тратит на оборону четыре процента своего ВВП, что является самым высоким показателем в НАТО.

Соединенные Штаты выделили Польше кредит в размере 2 млрд долларов на закупку современных образцов вооружений. Об этом сообщает Государственный департамент США.

"Польша является верным союзником США, и это соглашение еще больше укрепит восточный фланг НАТО", - говорится в заявлении американского ведомства.

Прямые кредиты в рамках Foreign Military Financing являются инструментом сотрудничества в сфере безопасности, зарезервированным для некоторых из партнеров США. Предполагается, что кредитные средства поспособствуют военной модернизации Польши, которая является важным элементом восточного фланга НАТО.

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Напомним, ранее Польша закупила у США истребители пятого поколения F-35, зенитные ракетные комплексы Patriot и основные боевые танки Abrams. Также в 2022 году Варшава решила приобрести около 500 (!) американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также Польша активно сотрудничает в оборонной сфере с Южной Кореей: ранее между Варшавой и Сеулом был подписан контракт на покупку легких истребителей FA-50, танков К2 и самоходных гаубиц К9.

Отметим, что Варшава тратит на оборону четыре процента своего ВВП, что является самым высоким показателем в Североатлантическом альянсе.

Польша помогает Украине

Новая техника заменит в польских вооруженных силах старые образцы, которые были переданы Украине.

Напомним, среди прочего поляки передали Киеву танки РТ-91 Twardy, которые в широком смысле представляют собой модернизированные советские Т-72.

Стоит также отметить, что Польша сделала существенный вклад в снарядную коалицию, которую создали чехи.

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