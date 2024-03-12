Чехия нашла снаряды для Украины за пределами ЕС - теперь нужны деньги на их приобретение.

Польша присоединилась к возглавляемой Чехией инициативе по приобретению за пределами ЕС сотен тысяч артиллерийских снарядов для Украины. Как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, польский вклад является "значительным", пишет Bloomberg.

"Да, мы присоединились", - сказал Сикорский, но отказался сказать, какую сумму заплатила Польша.

Как отмечает Bloomberg, присоединение к чешской инициативе поставит Польшу в один ряд с Германией, Францией и Канадой в проекте, где Чешская Республика выступает посредником.

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Сикорский опроверг мнение о том, что ЕС не делает достаточного вклада для помощи Украине. Апеллируя к Вашингтону, польский министр отметил, что Европа не является "безбилетным пассажиром" и уже потратила на помощь Украине вдвое больше, чем США.

Чешская инициатива по закупке снарядов для Украины

Как писал УНИАН, в течение нескольких месяцев Чехия тайно искала за пределами ЕС боеприпасы для Украины и в конце концов смогла найти 500 тысяч снарядов калибра 155 мм и 300 тысяч снарядов калибра 122 мм. Чтобы профинансировать покупку такого значительного количества оружия, была создана неформальная коалиция, к которой присоединились уже несколько стран Европы и Канада.

По словам чешского президента, если не возникнет неожиданных проблем, эти снаряды начнут поступать в Украину в ближайшие недели. Позже премьер Чехии сообщил, что Прага нашла еще 200 тысяч снарядов, которые можно приобрести.

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