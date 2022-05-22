Президент Украины Владимир Зеленский присвоил польскому Жешуву почетное звание "город-Спаситель".
Как сообщает пресс-служба главы государства, об этом Зеленский сказал в выступлении в рамках совместного с президентом Польши Анджеем Дудой участия в пленарном заседании Верховной Рады.
Так, президент сообщил о подписании указа №355/2022 об установлении почетного отличия "Город-спаситель" и заявил, что первым эту награду получил польский Жешув.
"Перед этим выступлением я подписал указ, который отмечает особую роль польского города Жешув. Я ввел специальное почетное звание "Город-спаситель" для городов-партнеров нашего государства, которые сегодня делают невозможное для помощи нам, для помощи нашим людям, для помощи нашей армии. От имени всего украинского народа я выражаю большую благодарность городу Жешуву – первому Городу-спасителю", - отметил президент.
Ранее УНИАН уже сообщал, что жюри на "Евровидении", как заявил Зеленский, не нарушит единство Польши и Украины.
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