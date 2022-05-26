В Польше видят, что Россия делает в Украине, поэтому страна серьезно готовится к возможному российскому нападению.

Отношения между Польшей и Россией никогда не были добрыми и всегда имели на себе отпечаток истории, особенно после Смоленской катастрофы. Поэтому Польша готовится к возможному нападению со стороны России.

Об этом в интервью ВВС сказал посол Украины в Польше Андрей Дещица.

По его словам, Россия всегда пыталась Польшу держать в своих руках и под своим контролем. "В разное время она это делала разным способом - разделяя Польшу между различными государствами, вводя войска, вывозя польских офицеров и активных граждан в Сибирь, многих расстреливая, и глядя, как жители Варшавы борются за свою столицу в августе 1944 года во время Варшавского восстания, и не оказывая им никакой помощи, несмотря на то, что тогда уже было понятно, что Россия борется с нацистской Германией... Но они не захотели тогда бороться и помочь полякам", - пояснил украинский посол.

Поэтому и память историческая у поляков в отношении России остается очень негативной. В зависимости от того, насколько Россия будет агрессивной по отношению к Польше, таковы будут и обратные действия Польши в отношении России.

"Поэтому отношения России и Польши никогда не будут такими дружескими, даже такими, какими они были до войны. Потому что Польша четко стала на сторону Украины и четко понимает, кто есть враг и кто является жертвой этой военной агрессии", - добавил Дещица.

По словам посла, то, что Польша готовится к возможному нападению со стороны России - это серьезно.

"Польша видит, до чего может довести эта агрессивная политика России в Украине, поэтому вполне актуально готовиться к тому, чтобы это не произошло в Польше. Чтобы не было подобных Буч, Ирпенев и Гостомелей в Польше. Поэтому они вполне серьезно готовятся к этому - они обновили закон об обороне, увеличили бюджет об обороне, увеличили количество территориальной обороны, проводят закупку современных видов вооружения для армии", - рассказал посол.

По его словам, вопрос о том, нападет ли Россия на Польшу, надо задавать России, но это вполне возможно. "Россия обстреливает Львов или Яворов, который расположен в нескольких десятках километров от Польши, и вполне возможно, что эти ракеты могут полететь на 20 километров в сторону Запада. А это уже будет территория Польши", - отметил Дещица.

Также он выразил мнение, что это может произойти и в случае, если Польша сделает какие-то заявления и тогда Россия может пробовать ее обстреливать. "Не надо этого бояться, надо к этому готовиться и надо быть готовыми оказать такой же прочный отпор России, как это сделала Украина", - подчеркнул посол.

В этом контексте он также обратил внимание на ситуацию в Беларуси. "Мы не знаем, не будет ли использована Беларусь как плацдарм для нападения на Польшу. То, что происходило на польско-белорусской границе осенью прошлого года - это была своеобразная атака, подготовленная белорусскими и российскими спецслужбами против Польши. Если бы тогда Польша позволила этим так называемым мигрантам и впустила бы их на свою территорию, неизвестно, была бы стабильна ситуация в Польше, не расшатали ли они бы ее, не были ли это диверсионные группы, которые бы расшатывали ситуацию внутри", - поделился мнением Дещица.

Поэтому, по словам посла, вполне реально, что Польша имеет угрозу и от России, и от России при поддержке Беларуси.

Вас также могут заинтересовать новости: