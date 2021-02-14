На обновление символа Парижа потратят примерно 50 миллионов евро.

Эйфелеву башню перекрасят из коричневого в золотой цвет. Изменения связаны с проведением летней Олимпиады 2024 года в Париже. Новый цвет памятка должна получить уже в 2022 году.

Читайте такжеКуда поехать на День Валентина в Украине - самые романтические места

Об этом сообщает ТСН.uа.

Во время Олимпийских игр Эйфелева башня будет фоном для соревнований по триатлону и плаванию на открытой воде. Во Франции считают, что золотой цвет будет ассоциироваться с олимпийским золотом и принесет успех национальной сборной. Заметим, что перекрашивают башню раз в семь лет, в основном это делают для защиты от агрессивных атмосферных воздействий.

"Башню покрасят в желто-коричневый - цвет, который предпочел сам Гюстав Эйфель", - пишет издание.

Проект оценивается в сумму до 50 миллионов евро. Высота конструкции - 324 м, поэтому предварительно, понадобится примерно 60 тонн краски. Работы планируют завершить к 2022 году.

Последний раз цвет Эйфелевой башни меняли в 1968 году, перекрасив ее в так называемый "коричневый-эйфелевый" цвет, близкий к естественному оттенку бронзы. До этого ее несколько раз перекрашивали в яркие цвета: красный, светло-оранжевый и светло-желтый.

К слову, Эйфелеву башню построили в 1889 году как временно сооружение к открытию парижской Всемирной выставки. Башню собирались разобрать после выставки, но поскольку наверху разместили радиоантенну и с 1935 года стартовала трансляция и телевизионных передач, сооружение оставили.

Что этому предшествовало

Эйфелеву башню закрыли 14 марта через объявлен карантин вследствие распространения коронавирус COVID-19. Вышла из карантина главная достопримечательность Парижа летом 2020 года, но работает с ограничениями.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН