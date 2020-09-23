Полиция получила телефонный звонок об установленной в башне взрывчатке.

В среду, 23 сентября, в первой половине дня из-за сообщения о бомбе эвакуировали посетителей Эйфелевой башни.

Читайте такжеМассовые псевдоминирования в Украине: за сутки правоохранители эвакуировали свыше 32 тысяч человекКак сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien, около 11:00 полиция получила анонимный телефонный звонок об установленной в башне бомбе.

"Памятник был эвакуирован с полудня, на месте проводятся проверки",- сообщили в компании по эксплуатации Эйфелевой башни.

Вокруг памятника был установлен периметр безопасности.

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Автор: УНИАН