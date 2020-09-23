Аноним "заминировал" Эйфелеву башню / фото REUTERS
В среду, 23 сентября, в первой половине дня из-за сообщения о бомбе эвакуировали посетителей Эйфелевой башни.
Читайте такжеМассовые псевдоминирования в Украине: за сутки правоохранители эвакуировали свыше 32 тысяч человекКак сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Parisien, около 11:00 полиция получила анонимный телефонный звонок об установленной в башне бомбе.
"Памятник был эвакуирован с полудня, на месте проводятся проверки",- сообщили в компании по эксплуатации Эйфелевой башни.
Вокруг памятника был установлен периметр безопасности.
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