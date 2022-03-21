Программа дает общую оценку стратегической среды, где функционирует ЕС, а также угроз и вызовов, с которыми сталкивается Союз.

Европейский союз впервые в своей истории утвердил оборонную стратегию. Программа называется "Стратегический компас".

Об этом сообщил глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в Twitter.

"Европейский Союз только что утвердил "Стратегический компас", он дает необходимый набор инструментов для того, чтобы ЕС вместе с НАТО стал реальным игроком в геополитической обороне и безопасности", - написал Ринкевичс.

Он подчеркнул, что это - только начало пути, и многое будет зависеть от того, насколько успешно ЕС поддержит Украину в борьбе с российской агрессией.

"Стратегический компас" дает Евросоюзу амбициозный план действий по укреплению политики безопасности и обороны ЕС до 2030 года, сообщается на сайте Европейского совета.

Программа дает общую оценку стратегической среды, где функционирует ЕС, а также угроз и вызовов, с которыми сталкивается Союз.

"Документ содержит конкретные и практические предложения с очень точным графиком выполнения, чтобы улучшить способность ЕС решительно действовать во время кризисов и защищать свою безопасность и своих граждан. Компас охватывает все аспекты политики безопасности и обороны и структурирован вокруг четырех столбов: действовать, инвестировать, сотрудничать и обеспечивать безопасность", - говорится в сообщении.

Среди прочего, программа предполагает создание возможности для быстрого развертывания до 5 тысяч военнослужащих для разных типов кризисов; повышение мобильности военных; разработку Космической стратегии ЕС по безопасности и обороне; создание политики киберзащиты ЕС для лучшей подготовки к кибератакам и реагирования на них; разработка инструментов для выявления и реагирования на широкий спектр гибридных угроз; расширение возможностей анализа разведывательных данных; усиление сотрудничества со стратегическими партнерами, такими как НАТО, ООН и региональными партнерами.

"Угрозы растут, и цена бездействия понятна. "Стратегический компас" – это руководство к действию. Он определяет амбициозные пути развития нашей политики безопасности и обороны на следующее десятилетие. Это поможет нам нести ответственность за безопасность перед нашими гражданами и остальным миром. Если не сейчас, то когда?", - сказал верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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