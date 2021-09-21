Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала "неприемлемым" такое отношение к Франции со стороны союзников.

Министры иностранных дел Европейского Союза выразили поддержку и солидарность с Францией во время встречи в Нью-Йорке, где обсуждали соглашение Великобритании, США и Австралии, из-за которого Париж потерял контракт на поставку подводных лодок.

Как сообщает Reuters, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что для достижения стабильного и мирного Индо-Тихоокеанского региона, где Китай является главной растущей силой, нужно "больше сотрудничества, больше координации, меньше фрагментации".

"Безусловно, мы были удивлены этим объявлением", - сказал Боррель.

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Председатель Европейского совета Шарль Мишель сказал, что ему трудно понять шаг Австралии, Великобритании и США.

"Почему? Потому что с новой администрацией Джо Байдена Америка вернулась. Это было историческое послание этой новой администрации, и сейчас у нас есть вопросы. Что это значит - Америка вернулась? Америка вернулась в Америку или где-то еще? Мы не знаем", - сказал он.

В свою очередь, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью CNN назвала "неприемлемым" такое отношение к Франции, передает "Европейская правда".

"Есть много открытых вопросов, на которые нужно дать ответ. С одним из наших государств-членов обошлись неприемлемым образом. Мы хотим знать, что произошло и почему. Надо это выяснить в первую очередь, прежде чем продолжать сотрудничество как обычно", - сказала фон дер Ляйен.

По ее словам, она хорошо понимает разочарование стран-членов тем, каким образом было заключено новое соглашение.

"Мы друзья и союзники, а партнеры должны говорить друг с другом о вопросах, которые вызывают общий интерес. Этого, очевидно, не произошло", - сказала президент Еврокомиссии.

Кризис отношений между Францией и США

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что Австралия купит американские крылатые ракеты большой дальности "Томагавк" в рамках оборонного альянса AUKUS, о создании которого 15 сентября объявили Австралия, США и Великобритания. Также будут закуплены противокорабельные ракеты большой дальности LRASM (Long-Range Anti-Ship Missile) и ракеты класса "воздух - земля". Первым проектом AUKUS станет оснащение Австралии атомными подлодками без ядерного оружия. После объявления о создании альянса AUKUS Австралия вышла из соглашения с Францией по строительству подводных лодок на $66 миллиардов.

В ответ Франция впервые в истории отозвала послов из США и Австралии для консультаций. В Париже назвали такое поведение США и Австралии "неприемлемым между союзниками и партнерами". "Это жестокое и одностороннее решение во многом напоминает то, что делал Трамп... Это был действительно удар ножом в спину. Мы построили доверительные отношения с Австралией, и это доверие было предано. Так не делается между союзниками", - сказал премьер-министр Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Как сообщили СМИ, до получения Макроном письма от Моррисона о разрыве сделки Австралия никак не давала понять о намерении выйти из соглашения.

Посол Франции в США отметил, что соглашение Австралии и США "напрямую влияет на видение наших союзов, наших партнерств и значение Индо-Тихоокеанского региона для Европы".

Автор: Александр Топчий