Правительство Каракаса не смогло обнародовать подтверждающие записи голосования с избирательных участков.

Европейский Союз не признает результаты президентских выборов в Венесуэле. Об этом сообщается в заявлении, обнародованном на сайте ЕС.

Отмечается, что Евросоюз продолжает с большим беспокойством следить за событиями в Венесуэле. В частности, в отчетах международных миссий по наблюдению за выборами четко указано, что президентские выборы 28 июля не соответствовали международным стандартам честности выборов.

"Несмотря на собственные обязательства, Национальный избирательный совет Венесуэлы еще не опубликовал официальные протоколы голосования на избирательных участках. Без доказательств в их поддержку результаты, опубликованные 2 августа, не могут быть признаны. Любая попытка задержать полную публикацию официальных протоколов голосования только поставит под сомнение достоверность официально опубликованных результатов", - говорится в сообщении. Видео дня

В ЕС указывают, что копии протоколов избирательного голосования, опубликованные оппозицией и проверенные несколькими независимыми организациями, показывают, что Эдмундо Гонсалес Уррутия стал победителем президентских выборов значительным большинством голосов.

"Европейский Союз призывает к дальнейшей независимой проверке избирательных записей. В это критическое время важно, чтобы демонстрации и протесты оставались мирными. Евросоюз призывает к спокойствию и сдержанности. Власти Венесуэлы, включая силы безопасности, должны полностью уважать права человека, включая свободу выражения мнений и собраний", - отмечают в ЕС.

Там также выразили обеспокоенность ростом количества произвольных задержаний и продолжением преследований оппозиции в Венесуэле и призвали власти страны "положить конец произвольным задержаниям, репрессиям и насильственной риторике против представителей оппозиции и гражданского общества, а также освободить всех политических заключенных".

"Уважение к воле венесуэльского народа остается единственным путем для Венесуэлы восстановить демократию и решить текущий гуманитарный и социально-экономический кризис", - резюмировали в ЕС.

Выборы президента Венесуэлы - последние новости

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен победителем президентских выборов в стране 28 июля подконтрольным правительству избирательным органом, который дал ему около 51 процента голосов против 44 процентов за его оппонента Эдмундо Гонсалеса Уррутию.

Впоследствии США признали победителем на выборах в Венесуэле кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутию вопреки заявлениям Мадуро о своей победе.

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