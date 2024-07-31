Избирательная комиссия Венесуэлы заявила, что действующий президент Николас Мадуро выиграл третий срок.

Европейский Союз не может признать результаты выборов в Венесуэле, пока не будут подсчитаны все голоса. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

Как известно, избирательная комиссия Венесуэлы заявила, что действующий президент страны Николас Мадуро выиграл третий срок на посту, набрав 51% голосов. При этом экзит-полы указывали на победу оппозиции.

Тем временем Венгрия заблокировала заявление ЕС относительно выборов в Венесуэле. По информации Politico, Боррель заявил, что президентские выборы были "омрачены многочисленными недостатками и нарушениями".

Видео дня

"ЕС не смог выступить единым фронтом на спорных выборах в Венесуэле после того, как Венгрия наложила вето на заявление, в котором выражалась обеспокоенность относительно вероятных "недостатков и нарушений" в голосовании и призвала к большей прозрачности", - пишет издание.

Выборы президента Венесуэлы

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро был объявлен победителем президентских выборов в стране 28 июля подконтрольным правительству избирательным органом, который дал ему около 51 процента голосов против 44 процентов за его оппонента Эдмундо Гонсалеса Уррутию.

В то же время правительство Венесуэлы не смогло объяснить, как эти результаты были подсчитаны и проверены.

Впоследствии тысячи протестующих в Венесуэле вышли на улицы после того, как Николас Мадуро объявил себя президентом. Оппозиция обвиняет его в фальсификации итогов выборов. Акции переросли в жестокие столкновения с полицией и военными.

Протестующие сжигали плакаты Мадуро и сносили памятники его предшественнику Уго Чавесу.

Как известно, правитель России Владимир Путин использовал празднование Дня Военно-морского флота, чтобы попытаться сформировать антизападную коалицию.

На параде в Санкт-Петербурге приняли участие корабли ВМС Китая, Алжира и Индии. При этом присутствующих представителей стран было значительно больше - 31 государство, среди которых - Азербайджан, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Ливия, Мьянма, Сирия, Катар, Объединенные Арабские Эмираты и страны Южной Африки.

Вас также могут заинтересовать новости: