США отказались признавать победу действующего президента Мадуро.

США признали оппонента президента Венесуэлы Николаса Мадуро и кандидата от оппозиции Эдмундо Гонсалеса победителем президентских выборов в Венесуэле, вопреки заявлениям Мадуро о своей победе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Учитывая подавляющее число доказательств, Соединенным Штатам и, самое главное, венесуэльскому народу ясно, что Эдмундо Гонсалес Уррутия набрал наибольшее количество голосов на президентских выборах в Венесуэле 28 июля", - говорится в заявлении.

В заявлении Блинкена в четверг не содержалось угрозы новых санкций в отношении Венесуэлы, но он намекнул на возможные "карательные меры". Ранее сообщалось, что Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций после спорных выборов.

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"Мы полностью поддерживаем процесс восстановления демократических норм в Венесуэле и готовы рассмотреть способы его укрепления совместно с нашими международными партнерами", - сказал Блинкен.

Скандальные выборы в Венесуэле

Избирательная комиссия Венесуэлы заявила, что действующий президент страны Николас Мадуро выиграл третий срок на посту, набрав 51% голосов против 44 процентов за его оппонента Эдмундо Гонсалеса Уррутию.

В то же время правительство Венесуэлы не смогло объяснить, как эти результаты были подсчитаны и проверены.

Однако оппозиция страны утверждает, что по результатам подсчета около 90% голосов Гонсалес получил более чем вдвое больше поддержки, чем действующий президент, что соответствует данным независимых опросов, проведенных перед выборами.

Впоследствии тысячи протестующих в Венесуэле вышли на улицы после того, как Николас Мадуро объявил себя президентом. Акции переросли в жестокие столкновения с полицией и военными.

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