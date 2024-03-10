Представитель экс-премьера Великобритании утверждает, что этот визит был скоординирован с МИД страны.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тайно летал на переговоры с президентом Венесуэлы, другом Путина Николасом Мадуро. Их встреча состоялась в Каракасе.

Как сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники, Джонсон и Мадуро, легитимность которого Великобритания не признает, обсуждали российско-украинскую войну.

Джонсон прибыл в Каракас на борту частного самолета из Доминиканской Республики, где отдыхал с семьей. Он пробыл в Венесуэле менее суток.

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По данным источников, Джонсон обсудил с Мадуро вторжение России в Украину и информацию о возможных поставках оружия и другой военной техники из Венесуэлы в Россию. Кроме того, стороны также говорить о путях нормализации отношений Венесуэлы с Великобританией.

Спикер экс-премьера Джонсона подтвердил, что поездка действительно состоялась, но она якобы не была тайной. Переговоры якобы происходили "при активной поддержке МИД, Содружества и развития (FCDO) и с ведома министра иностранных дел".

Позиция режима Мадуро относительно войны в Украине

Как известно, Николас Мадуро находится в международной изоляции и под санкциями США. Венесуэльского лидера обвиняют в фальсификации результатов недемократических выборов, а также в попытке погрузить страну в бедность, несмотря на нефтяное богатство.

В то же время Россия строит лояльные отношения с режимом Мадуро. Его считают другом Путина. Сам Мадуро неоднократно заявлял о своей поддержке России и обвинял США во вторжении в Украину.

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