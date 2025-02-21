Убедить Трампа предоставить миротворческий контингент войск для развертывания в Украине может быть трудной задачей.

В то время как США и Россия продвигаются - пока что без Украины - в процессе переговоров о прекращении войны, политические и военные лидеры в Европе конкретизируют детали плана для европейских сил, чтобы помочь предотвратить повторное нападение Москвы, пишет Associated Press.

После месяцев тихих обсуждений это предложение становится все более публичным. Вероятно, этот план будет на повестке дня, когда британский премьер-министр Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон, два основных сторонника идеи, посетят Вашингтон в отдельные дни на следующей неделе для переговоров с президентом Дональдом Трампом.

Стармер, который посетит страну в четверг, подчеркнул, что миротворческая миссия европейских сил не будет работать без военной силы США для поддержки. Убедить Трампа предоставить это может быть трудной задачей.

Видео дня

Может ли план сработать?

Успех этого плана зависит от условий любого соглашения о прекращении боевых действий. Россия имеет около 600 000 военных в Украине, и аналитики предупреждают, что любое прекращение огня, которое оставляет большую часть этих сил на месте, может стать предпосылкой для нового витка конфликта.

Вооруженные силы Франции насчитывают чуть более 200 000 человек, тогда как Великобритания имеет менее 150 000 военнослужащих. Мэтью Сэвилл, директор по военным наукам Королевского института объединенных вооруженных сил, отметил, что Европе будет сложно собрать даже десятки тысяч военных.

"Европейские страны будут иметь ограниченные возможности для развертывания чего-то, что можно поддерживать в течение нескольких ротаций, потенциально в течение нескольких лет", - сказал он.

Этот процесс может занять много времени. Майкл Кларк, приглашенный профессор по изучению войны в Королевском колледже Лондона, обратил внимание на то, что миротворческие миссии на Кипре и в Ливане продолжаются десятилетиями.

"Если она будет успешной, то продлится 20 или 30 лет", - сказал он. "Если это не удастся, через два года все закончится боевыми действиями".

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене отметила, что критика администрацией Трампа уровня оборонных расходов и военного потенциала Европы является обоснованной.

"Россия готовится к длительной войне", - сказала она AP. "Сейчас у них втрое больше рабочей силы, и их оборонная промышленность развивается быстрее, чем в Европе. Кто-то верит, что это только против Украины? Какая польза от гарантий безопасности от слабой стороны? Европа должна набраться мускулов прямо сейчас, чтобы действительно быть в состоянии предоставить гарантии безопасности, которые останутся в силе".

Как Европа реагирует на последние заявления Трампа

Недавно Трамп обвинил Зеленского в том, что он не хочет проводить выборы, и назвал его "диктатором".

Министр обороны Великобритании Джон Гили сравнил президента Украины с Уинстоном Черчиллем, который также приостановил проведение выборов во время войны. Он отметил, что продолжит поддерживать Украину на поле боя и за столом переговоров, однако призвал не "забегать вперед" в вопросе отправки миротворческих сил, поскольку официальные переговоры о прекращении войны еще не начались.

Ранее президент Чехии Петр Павел раскритиковал Трампа за циничные заявления об Украине. Он отметил, что Украина защищается от агрессии соседа, который является ядерной державой.

Вас также могут заинтересовать новости: