Власти запросили лекарство на случай аварии на ЗАЭС.

Европейский Союз поставит Украине 5,5 миллионов таблеток йодида калия для защиты от потенциального радиационного облучения в случае аварии на Запорожской АЭС.

Об этом пишет CNN.

Комиссия Евросоюза назвала этот шаг превентивной мерой безопасности.

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"Таблетки будут использоваться в ограниченных случаях, чтобы избежать поглощения вдыхаемого или проглатываемого радиоактивного йода щитовидной железой", - говорится в заявлении комиссии.

По их данным, таблетки запросило украинское правительство для повышения уровня защиты населения возле Запорожской атомной электростанции.

"Никакая атомная электростанция никогда не должна использоваться в качестве театра военных действий. Недопустимо, чтобы жизни гражданских лиц подвергались опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены", - добавил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.

Напомним, что сегодня группа из 14 экспертов Организации Объединенных Наций по наблюдению за ядерной энергетикой прибыла в Киев.

Они планируют попасть на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, которая уже неоднократно попадала под вражеские обстрелы.

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