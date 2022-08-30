Европейский Союз поставит Украине 5,5 миллионов таблеток йодида калия для защиты от потенциального радиационного облучения в случае аварии на Запорожской АЭС.
Об этом пишет CNN.
Комиссия Евросоюза назвала этот шаг превентивной мерой безопасности.
"Таблетки будут использоваться в ограниченных случаях, чтобы избежать поглощения вдыхаемого или проглатываемого радиоактивного йода щитовидной железой", - говорится в заявлении комиссии.
По их данным, таблетки запросило украинское правительство для повышения уровня защиты населения возле Запорожской атомной электростанции.
"Никакая атомная электростанция никогда не должна использоваться в качестве театра военных действий. Недопустимо, чтобы жизни гражданских лиц подвергались опасности. Все военные действия вокруг Запорожской АЭС должны быть немедленно прекращены", - добавил комиссар ЕС по кризисному управлению Янез Ленарчич.
Напомним, что сегодня группа из 14 экспертов Организации Объединенных Наций по наблюдению за ядерной энергетикой прибыла в Киев.
Они планируют попасть на оккупированную Запорожскую атомную электростанцию, которая уже неоднократно попадала под вражеские обстрелы.